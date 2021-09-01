Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов

Около 400 школьных стадионов и территорий образовательных учреждений Москвы благоустроили к новому учебному году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе открытия обновленного здания школы «Дмитровский» на Карельском бульваре.

Градоначальник отметил, что столица подготовилась ко Дню знаний: отремонтированы школы, построены новые и создан целый ряд новых стадионов.

«Москва запустила такую системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться», — рассказал Собянин.

В школьных помещениях создают новые учебные пространства с условиями для развития школьников в классах разных направленностей. Собянин отметил, что школы столицы активно вступили в программы по предпринимательству, IT-классы, и половина столичных школьников учится в предпрофильных классах, что в дальнейшем поможет им выбрать будущую профессию.

Мэр сообщил, что в День знаний 1,5 млн москвичей пошли в школы и дошкольные учреждения, около 800 тысяч учащихся присоединились к колледжам и университетам.

«То есть это такая огромная страна. Помимо учащихся еще обслуживают, учат сотни тысяч работников образования: высшей школы, дошкольного образования, школьного. И все это пришло в движение сегодня. Готовились к этому, строили новые школы, ремонтировали старые», — подчеркнул Собянин.

По данным пресс-службы мэрии Москвы, в текущем году власти города провели масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов, территорий детских садов, в которую вошли 406 образовательных учреждений. В рамках благоустройства на территориях организовали пространства для отдыха и занятий спортом, провели озеленение, создали 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов. По окончании работ школьные дворы будут открыты для отдыха и занятий спортом местных жителей во внеурочное время.

