Собянин допустил усиление пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил о возможности ужесточения введенного ранее пропускного режима. Об этом сообщает Вечерняя Москва.

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По словам мэра, такие меры могут быть приняты в случае увеличения случаев нарушении режима самоизоляции как со стороны жителей, так и со стороны юридических лиц. Собянин добавил, что для усиления контроля у властей столицы приготовлены "все инструменты", а именно законодательные поправки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Однако мэр подчеркнул, что сейчас это не требуется, так как большинство жителей соблюдают режим. По словам градоначальника, транспортный поток уменьшился на 500 тыс человек.

С 15 апреля для перемещения по городу на личном или общественном транспорте нужно получить электронный пропуск. Эти меры должны помочь прекратить распространение COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:самоизоляцияСергей СобянинМосква
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