Собянин допустил усиление пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил о возможности ужесточения введенного ранее пропускного режима. Об этом сообщает Вечерняя Москва.
По словам мэра, такие меры могут быть приняты в случае увеличения случаев нарушении режима самоизоляции как со стороны жителей, так и со стороны юридических лиц. Собянин добавил, что для усиления контроля у властей столицы приготовлены "все инструменты", а именно законодательные поправки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Однако мэр подчеркнул, что сейчас это не требуется, так как большинство жителей соблюдают режим. По словам градоначальника, транспортный поток уменьшился на 500 тыс человек.
С 15 апреля для перемещения по городу на личном или общественном транспорте нужно получить электронный пропуск. Эти меры должны помочь прекратить распространение COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины
- Путин: Россия обязательно победит эпидемию
- В России начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры
- Набиуллина исключила запрет на снятие денег с банковских счетов
- США захотели подключить Китай к переговорам по ограничению вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru