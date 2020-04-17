Собянин допустил усиление пропускного режима в Москве

По словам мэра, такие меры могут быть приняты в случае увеличения случаев нарушении режима самоизоляции как со стороны жителей, так и со стороны юридических лиц. Собянин добавил, что для усиления контроля у властей столицы приготовлены "все инструменты", а именно законодательные поправки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Однако мэр подчеркнул, что сейчас это не требуется, так как большинство жителей соблюдают режим. По словам градоначальника, транспортный поток уменьшился на 500 тыс человек.



С 15 апреля для перемещения по городу на личном или общественном транспорте нужно получить электронный пропуск. Эти меры должны помочь прекратить распространение COVID-19.

