Собянин анонсировал открытие основного участка МСД ко Дню города

Прокладка отрезка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе будет закончена ко Дню города. Такие сроки назвал мэр российской столицы Сергей Собянин, который ознакомился на месте с ходом работ.

Северо-Восточная хорда - первая очередь новой трассы. Как подчеркнул градоначальник, это крупнейший объект в истории мегаполиса. На сегодня осталось доделать всего 8 километров.

«Но какие это километры? Это два моста через реки Лихоборка и Яуза и крупнейшая эстакада, почти 2,5 км. Это будет самый масштабный объект такого рода в Европе, его можно сопоставить с двумя эстакадами, построенными ранее на Можайском шоссе», - отметил Собянин.

По словам мэра, завершение работ требует огромных усилий. Эстакада расположена вдоль железной дороги, поэтому необходимы дополнительные согласования, перенос коммуникаций и так далее. Как уточнил Собянин, открытие этой дороги в сентябре даст возможность закончить строительство участка скоростного диаметра от Бусиновской развязки до Некрасовки. После этого можно будет пересечь на машине всю Москву без светофоров за 40 минут.

Отрезок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе начали строить в апреле 2019 года. Дорога протяжённостью около 7,5 км состоит из шести полос. Она проходит вдоль Московского центрального кольца, пересекает улицы Вильгельма Пика, Сельскохозяйственную, Ботаническую, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, после чего соединяется с участком МСД, который выходит на трассу М11 «Москва - Санкт-Петербург».

Основной участок Московского скоростного диаметра свяжет между собой северные, восточные и южные районы столицы. Учитывая съезды и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, в общей сложности будет уложено 120 км дорог. На сегодня готово 8 из 11 участков трассы с общей протяженностью дорог 98,6 км.

