Собянин: «Активный гражданин» запустит серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков
Серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков Москвы запустят на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
«По программе "Мой район" планируем благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Многие проекты включены в план будущего города по просьбам москвичей», — отметил градоначальник.
Голосования на платформе «Активный гражданин» пройдут в ближайшие недели, по их результатам будет принято окончательное решение о формировании программы создания качественной городской среды на 2022 год.
«В этот план будут включены улицы и парки, расположенные по всей территории Москвы — от Хрустального пер. в двух шагах от Кремля до Битцевского леса на юго-западе и поймы реки Яузы на северо-востоке», — сообщил Собянин.
Мэр также рассказал о проектах благоустройства парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе столицы. Как отметил Собянин, «зеленая» территория более 200 га между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе — любимое место отдыха для 120 тысяч жителей Войковского района и Покровского-Стрешнева.
«В парке есть велодорожки, футбольные поля и теннисные корты, воркаут и детские площадки. Но, по правде говоря, вся эта инфраструктура порядком устарела», - подчеркнул мэр.
Власти разработали концепцию под условным названием «Пять парков в одном»: центральную часть парка Покровское-Стрешнево оставят естественной заповедной зоной, а на прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям создадут эколого-просветительский, историко-культурный, досугово-рекреационный и спортивный парки.
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