Снежный покров в Москве достиг 2 см
Высота снежного покрова в российской столице к 9 часам утра достигла 2 сантиметров. Такой уровень был зафиксирован в районе главной метеостанции Москвы на ВДНХ, сообщает городское метеобюро. По данным синоптиков за ночь в мегаполисе выпало около 3 мм осадков в виде дождя и мокрого снега.
В 2020 году первый снежный покров высотой до 5 см появился в Москве на девять дней позже - 21 ноября. Сейчас в столице повсеместно идёт мокрый снег. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся как минимум до 15:00. Температура воздуха составит +3…+5 °C. Порывистый ветер до 15 метров секунду.
На дорогах местами образовалась гололедица, поэтому коммунальные службы при необходимости проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Об этом информирует комплекс городского хозяйства Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru