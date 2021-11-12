Снежный покров в Москве достиг 2 см

Высота снежного покрова в российской столице к 9 часам утра достигла 2 сантиметров. Такой уровень был зафиксирован в районе главной метеостанции Москвы на ВДНХ, сообщает городское метеобюро. По данным синоптиков за ночь в мегаполисе выпало около 3 мм осадков в виде дождя и мокрого снега.

В 2020 году первый снежный покров высотой до 5 см появился в Москве на девять дней позже - 21 ноября. Сейчас в столице повсеместно идёт мокрый снег. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся как минимум до 15:00. Температура воздуха составит +3…+5 °C. Порывистый ветер до 15 метров секунду.

На дорогах местами образовалась гололедица, поэтому коммунальные службы при необходимости проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Об этом информирует комплекс городского хозяйства Москвы.

