Снег выпал на юге Крыма. Видео
Снег выпал сегодня на Южном берегу Крыма впервые за эту зиму. Данное погодное явление вызвало радость у местных, жителей, поскольку снег может наполнить водохранилища полуострова, который испытывает последнее время серьёзную нехватку пресной воды.
Однако синоптики предупреждают о надвигающихся холодах – аномальных для Крыма. В Выходные и почти всю следующую неделю даже в Ялте по ночам прогнозируется – 8 – 10 °C ожидаем очень холодную погоду, даже в Ялте - 8-10 градусов мороза ночью, предупреждает Крымский гидрометцентр.
Это считается опасным явлением для Южного берега полуострова. Синоптики рекомендуют укрыть пальмы и другие зеленые насаждения. Администрация Ялты призывает местных жителей и туристов воздержаться от поездок в горы, в частности, на плато Ай-Петри.
В сети появляются видео снегопада в Крыму.
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