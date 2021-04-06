СМИ: В Москве запустят «народный каршеринг»

Платформа «народного каршеринга» будет запущена в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере автомобильных арендных сервисов.

Проект позволит автовладельцам сдавать свой транспорт в аренду другим физлицам. По данным собеседника агентства, в отличие от традиционных сервисов каршеринга, у «народных» пользователей не будет бесплатной парковки. Источник подчеркнул, что новый сервис будет рассчитан на более долгосрочную аренду, и стоимость его использования будет ниже. Кроме того, пользователям «народного каршеринга» придется самостоятельно следить за состоянием авто.

Московские власти в сентябре 2020 года сообщали о деталях проекта, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать свои машины в краткосрочную аренду. По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, сервис позволит москвичам заработать деньги, а городу — разгрузить дороги. Планировалось, что автовладельцы смогут сами решать, кому сдавать машину в аренду. Кроме того, правительство города намеревалось проверять пользователей на опыт вождения и стаж управления автомобилем.

