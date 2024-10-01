СМИ: В Дагестане задержали мэра Избербаша
Мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах
По данным ведомства, в доме градоначальника и в мэрии проходят обыски.
Магомед Исаков занял пост главы Избербаша в 2019 году. До этого чиновник работал заместителем мэра города, руководил ООО «Каспий хлеб» и «Махачкалинским хлебозаводом №2».
Ранее в Башкирии задержали исполняющего обязанности заместителя премьер-министра региона Алана Марзаева. Против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, Марзаев получил 37 млн рублей от дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство дорог, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru