СМИ: Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев отправлен в отставку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, чиновника уволили на встрече руководства и населения региона за «молчание и нежелание идти на контакт с жителями». Отмечается, что вынужденные переселенцы из области требовали от властей информации о мерах социальной поддержки и том, «как им сейчас жить».

«Но глава района с 6 августа ни разу не нашел времени... ответить на вопросы», — пишет Mash.

Ранее в Курске жители Суджанского и Глушковского районов устроили несанкционированный митинг из-за проблем с выдачей сертификатов для покупки жилья или восстановления разрушенных домов, напоминает «Свободная пресса».

