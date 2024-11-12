СМИ: Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев отправлен в отставку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, чиновника уволили на встрече руководства и населения региона за «молчание и нежелание идти на контакт с жителями». Отмечается, что вынужденные переселенцы из области требовали от властей информации о мерах социальной поддержки и том, «как им сейчас жить».
«Но глава района с 6 августа ни разу не нашел времени... ответить на вопросы», — пишет Mash.
Ранее в Курске жители Суджанского и Глушковского районов устроили несанкционированный митинг из-за проблем с выдачей сертификатов для покупки жилья или восстановления разрушенных домов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru