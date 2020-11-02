СМИ: глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области
Министр транспорта России Евгений Дитрих может занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, администрации президента и властям региона.
По словам собеседников агентства, в правительстве обсуждается отставка действующего главы Минтранса, однако имена его возможных преемников не раскрываются.
По мнению источников РБК, основные кандидаты на пост Дитриха — главы Росавтодора и Росавиации Андрей Костюк и Александр Нерадько, а также генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко оставил должность 17 сентября, став сенатором Совета Федерации. Савченко руководил Белгородской областью в течение 27 лет. После его отставки в регионе так и не был назначен врио губернатора. Обязанности главы области исполняет первый заместитель Савченко, бывший руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.
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