СМИ: глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области

Министр транспорта России Евгений Дитрих может занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, администрации президента и властям региона.

По словам собеседников агентства, в правительстве обсуждается отставка действующего главы Минтранса, однако имена его возможных преемников не раскрываются.

По мнению источников РБК, основные кандидаты на пост Дитриха — главы Росавтодора и Росавиации Андрей Костюк и Александр Нерадько, а также генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко оставил должность 17 сентября, став сенатором Совета Федерации. Савченко руководил Белгородской областью в течение 27 лет. После его отставки в регионе так и не был назначен врио губернатора. Обязанности главы области исполняет первый заместитель Савченко, бывший руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

