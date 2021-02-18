СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Заместителя мэра Челябинска Олега Извекова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. В кабинете чиновника в здании мэрии проводится обыск при участии представителей Следственного комитета.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах региона. В администрации областного центра пока никак не комментируют эту новость, хотя неофициально отмечают, что все заметили отсутствие Извекова на запланированном совещании.

В областных управлениях ФСБ и МВД также не распространяли официального сообщения на этот счёт. Извеков занял должность заместителя главы Челябинска Натальи Котовой в феврале прошлого года. Он курирует экономическое развитие и инвестиции Челябинска.

Ранее вице-мэр занимался коммерцией в области телефонии и радиоэлектроники.

