СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска
Заместителя мэра Челябинска Олега Извекова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. В кабинете чиновника в здании мэрии проводится обыск при участии представителей Следственного комитета.
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах региона. В администрации областного центра пока никак не комментируют эту новость, хотя неофициально отмечают, что все заметили отсутствие Извекова на запланированном совещании.
В областных управлениях ФСБ и МВД также не распространяли официального сообщения на этот счёт. Извеков занял должность заместителя главы Челябинска Натальи Котовой в феврале прошлого года. Он курирует экономическое развитие и инвестиции Челябинска.
Ранее вице-мэр занимался коммерцией в области телефонии и радиоэлектроники.
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