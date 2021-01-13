Службы Москвы приготовились к обильному снегопаду и морозам

Городские службы российской столицы переведены в режим повышенной готовности из-за интенсивного снегопада, который должен начаться предстоящей ночью. Об этом заявил ТАСС заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. По его сведениям, снежный покров за сутки может вырасти на 10 сантиметров.

Наибольшая интенсивность снегопада ожидается в период с 3 часов ночи до 9 утра. При этом ветер в порывах усилится до 15 метров секунду, из-за чего местами возможны метель и снежные заносы на дорогах. Воздух остынет до - 18 °C, предупреждают синоптики.

Уже подготовлена специальная техника для организации противогололедной обработки и дальнейшей уборке дорог и тротуаров. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов заступили на круглосуточное дежурство. Энергетикам предписано выделить достаточное число резервных генераторов.

Бирюков отметил, что еще до начала снегопада коммунальщики проведут сплошную противогололедную обработку трасс и тротуаров, уделяя особое внимание проблемным участкам. Там также организуют дежурство тягачей, которые могут понадобиться в случае остановки автомобилей из-за заглохших двигателей.

Завтра днём в столичном регионе ожидает 15 градусов ниже нуля. В ближайшие дни морозы усилятся. Так, в ночь на воскресенье в городе и по области ожидается от – 20 до – 27 °C.

