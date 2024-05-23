Следующие в Казань авиарейсы после закрытия перенаправили на запасные аэропорты
Авиационные рейсы, которые следуют в Казань, перенаправляются на запасные аэродромы в Самару, Москву, Ульяновск и Чебоксары. Об этом информирует администрация аэропорта столицы Татарстана имени Габдуллы Тукая.
Ранее в четверг, 23 мая Росавиация объявила о временно закрытии воздушной гавани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Других уточнений не последовало.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вскоре о таких же ограничениях было объявлено в аэропорту татарстанского города Нижнекамск. В Росавиации подчеркнули, что с пассажирами взаимодействуют представители авиаперевозчиков и работники воздушных гаваней в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru