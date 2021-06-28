Скоропомощный стационарный комплекс для 15-й городской больницы достроят к 2023 году

Заместитель мэра Москвы в московском Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что столице продолжается активное строительство новых объектов здравоохранения, в том числе инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

По его словам, в настоящее время на ул. Вешняковская, д. 23, идёт строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова. Заммэра отметил, что завершить строительство планируется к 2023 году.»

Выполнены работы по разработке котлована, завершён вынос инженерных сетей из пятна застройки, близятся к окончанию работы по монтажу каркаса фундаментной плиты, на 60% выполнена заливка и укладка бетона фундаментной плиты», - рассказал Бочкарёв.

Ранее заммэра сообщил, что развитие медицинской инфраструктуры Москвы, особенно в период пандемии, остаётся одной из ключевых задач московских властей, и к концу 2022 года в столице планируется ввести 45 новых объектов здравоохранения.

