Восемь станций лондонского метро закрыли из-за наводнения
Восемь станций лондонского метрополитена закрыли из-за наводнения. Об этом сообщило издание The Independent.
Также из-за проливных дождей и гроз оказалось перекрыто автомобильное движение. Отмечается, что из-за большого прилива воды в столице Великобритании образовались многочасовые пробки.
Больше всего от стихии пострадали районы Клапем и Камберуэлл на юге города. Также сильны последствия наводнения на востоке и северо-востоке Лондона.
Местные спасательные службы получили несколько сотен телефонных звонков из-за затоплений дорог и подвалов домов за текущие сутки.
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