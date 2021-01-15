Синоптики предупредили москвичей об аномально холодной пятнице

По словам синоптика, такая погода на 6 градусов ниже нормы. Он также отметил, что минувшая ночь (минус 16,4 градуса ) и предстоящий день станут самыми холодными этой зимой.

Из-за ветра аномальные морозы в столичном регионе покажутся его жителям ещё сильнее, предупредил в эфире НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



