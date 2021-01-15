Синоптики предупредили москвичей об аномально холодной пятнице

Аномально холодная погода ждет жителей Москвы в пятницу, 15 января. Температура воздуха опустится до – 17 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный 1-6 метров в секунду. В Подмосковье ожидается -14..-19 градусов, передает РИА Новости.

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По словам синоптика, такая погода на 6 градусов ниже нормы. Он также отметил, что минувшая ночь (минус 16,4 градуса ) и предстоящий день станут самыми холодными этой зимой.

Из-за ветра аномальные морозы в столичном регионе покажутся его жителям ещё сильнее, предупредил в эфире НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.


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ФОТО: РИА Новости
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