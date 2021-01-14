В термометрах правды нет. Морозы в Москве удивят

Снегопады, сильный ветер, аномальный холод, а также метели и снежные заносы ждут на этой неделе жителей европейской части России. Об этом заявили в Гидрометцентре. О погоде в столичном регионе в эфире НСН рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Холод будет только усиливаться. Сегодня на погоду у нас оказывает влияние балканский циклон, который несколькими днями ранее принес на Пиренейский полуостров обильные снегопады, сильнейшие за всю историю. Сегодня он добрался до нас и принес нам 20% месячной нормы. В последующие дни, когда он пойдет дальше на восток, а мы окажемся в его тыловой части, он откроет путь ультраполярному вторжению. Отсюда и резкое понижение температуры. Она и сейчас уже на 7 градусов ниже климатической нормы. В условиях неприятного порывистого северо-восточного ветра, высокой влажности 90%, по ощущениям минус 10 градусов будет казаться как минус 20», - предупредил он.