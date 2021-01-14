В термометрах правды нет. Морозы в Москве удивят

Из-за ветра аномальные морозы в столичном регионе покажутся его жителям ещё сильнее, предупредил в эфире НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снегопады, сильный ветер, аномальный холод, а также метели и снежные заносы ждут на этой неделе жителей европейской части России. Об этом заявили в Гидрометцентре. О погоде в столичном регионе в эфире НСН рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Холод будет только усиливаться. Сегодня на погоду у нас оказывает влияние балканский циклон, который несколькими днями ранее принес на Пиренейский полуостров обильные снегопады, сильнейшие за всю историю. Сегодня он добрался до нас и принес нам 20% месячной нормы. В последующие дни, когда он пойдет дальше на восток, а мы окажемся в его тыловой части, он откроет путь ультраполярному вторжению. Отсюда и резкое понижение температуры. Она и сейчас уже на 7 градусов ниже климатической нормы. В условиях неприятного порывистого северо-восточного ветра, высокой влажности 90%, по ощущениям минус 10 градусов будет казаться как минус 20», - предупредил он.

Синоптики рассказали, когда морозы в Москве отступят

Синоптик добавил, что вторая половина января в Москве и области будет оставаться холодной и снежной.

«Дальше ситуация в плане морозов будет только ухудшаться. Следующие трое суток мы выйдем на ночные 20-градусные морозы, а к выходным местами до -27. Соответственно, днем -15-20, это аномально холодные показатели, такого близко не было последние три года. Ближе к Крещению воздушные потоки несколько развернутся на какие-то западные направления, и холод немного смягчится, но все равно температура останется на уровне существенно ниже нормы. В этом смысле вторая половина января будет суровой и снежной. Настоящая русская зима, которую мы уже не видели давно», - уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 14 января, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Синоптики отметили, что в городе выпало 8 миллиметров, что составляет 19% месячной нормы осадков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрещениеМорозПогода В Москве
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