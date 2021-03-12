Синоптик рассказал об ожидаемой погоде в Москве и области

По словам специалиста, жители региона могут "попрощаться" с зимой в субботу. По данным прогностического центра, в Москве и области выпадут осадки в виде мокрого снега, затем дневная температура начнет повышаться до 3-4 градусов тепла.

Шувалов предупредил, что заметной солнечной активности в первые дни климатической весны не будет, но при этом станет значительно теплее. На следующей неделе, по информации центра, температура по ночам будет опускаться ниже нуля.

При этом, как отмечает синоптик в эфире «Радио 1», начнутся "прояснения в облачности", благодаря чему дневные температуры будут плюсовыми.