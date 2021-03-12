Весна идет, весне дорогу! Москвичам рассказали о погоде на выходных

Резкое потепление в Москве связано с тем, что изменится направленность воздушных потоков, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Морозы отступают, погода меняется очень быстро. Местами может пройти небольшой снег. Ожидается южный ветер с порывами до 17 м/с, может и метель закружить. Температура в Москве поднялась с -15 до -5 градусов. В ночь на субботу -6… -8, местами умеренный снег, ветер усилится. Днем также умеренный снег, возможно, метель, температура уже около 0 градусов.

По словам синоптика, с воскресенья в Москве прогнозируются осадки.