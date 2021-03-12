Весна идет, весне дорогу! Москвичам рассказали о погоде на выходных
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН о потеплении в столичном регионе.
Резкое потепление в Москве связано с тем, что изменится направленность воздушных потоков, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Морозы отступают, погода меняется очень быстро. Местами может пройти небольшой снег. Ожидается южный ветер с порывами до 17 м/с, может и метель закружить. Температура в Москве поднялась с -15 до -5 градусов. В ночь на субботу -6… -8, местами умеренный снег, ветер усилится. Днем также умеренный снег, возможно, метель, температура уже около 0 градусов.
По словам синоптика, с воскресенья в Москве прогнозируются осадки.
«В воскресенье потепление продолжится, день еще будет ветреным, ночью может быть снег 0… -2, днем температура в Москве будет +4… +6 градусов, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и затем дождя. Ночь на понедельник окажется теплой +1… +3, днем теплее +3… +5 градусов, и снова осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура начнет плавно понижаться в середине следующей недели. Но в этом сезоне двадцатиградусных морозов уже можно больше не ждать», - сказала она.
Макарова добавила, что морозные скачки, очень сильно отклоняющиеся от нормы, в этом сезоне маловероятны.
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