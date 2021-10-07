Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся дневные заморозки
В Москве пока не ожидается минусовая температура днём. Об этом рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Специалист отметил, что заморозки в центральной части России начались уже давно, однако пока что они задевают в основном Московскую область. В самой столице, по словам Старкова, на базовой метеостанции ВДНХ заморозки появились впервые прошлой ночью.
Антициклональная погода с большим суточным ходом температуры, то есть с сильной разницей между дневной и ночной погодой, сохранится в Москве ещё 7-10 дней. При этом в октябре, как сообщает метеоролог, дневные заморозки вряд ли начнутся. «Это уже прерогатива второй половины ноября. Так что дышите полной грудью ещё как минимум месяц», - посоветовал синоптик в эфире «Радио 1».
В Москве наблюдается теплый антициклон, но из-за продолжительной облачности температура воздуха лишь близка к нормальным значениям, заявила ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
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