Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа из-за ливней и ветра

Штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий объявлено в Сочи до 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 августа курорт ожидают сильные дожди, ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра до 20-24 метров в секунду.

Кроме того, возможны подъемы уровней воды в реках, местами они достигнут неблагоприятных отметок. Также власти предупреждают о возросшем риске схода селевых потоков малого объема и возможности формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды и принять все необходимые меры предосторожности.

Ранее штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, риска подъема уровня воды в реках и схода селевых потоков было объявлено в Сочи до конца суток 9 августа, напоминает RT.

