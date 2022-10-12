Школы одного из районов Курской области переведут на удаленку

Школы Рыльского района Курской области переведут на удаленное обучение. Об этом заявил глава Рыльского района Андрей Лисман в своем Telegram-канале.

По его словам, эта мера вводится из-за продления высокого уровня террористической опасности на территории Курской области, а также для обеспечения безопасности учеников и сотрудников образовательных учреждений.

«Принято решение перевести школы Рыльского района на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября. 24 октября начнутся осенние каникулы», — заявил Лисман.

Также глава района добавил, что в детских садах вводится свободное посещение и попросил жителей района отнестись к этим мерам с пониманием.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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