Школы одного из районов Курской области переведут на удаленку
Школы Рыльского района Курской области переведут на удаленное обучение. Об этом заявил глава Рыльского района Андрей Лисман в своем Telegram-канале.
По его словам, эта мера вводится из-за продления высокого уровня террористической опасности на территории Курской области, а также для обеспечения безопасности учеников и сотрудников образовательных учреждений.
«Принято решение перевести школы Рыльского района на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября. 24 октября начнутся осенние каникулы», — заявил Лисман.
Также глава района добавил, что в детских садах вводится свободное посещение и попросил жителей района отнестись к этим мерам с пониманием.
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