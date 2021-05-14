Школьники Казани в пятницу вернутся к учебе

Ученики школ Казани в пятницу выйдут на занятия после двухдневного перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства образования и науки Татарстана.

В среду 12 мая занятия в школах были отменены из-за стрельбы в гимназии №175. При этом в четверг в республике был выходным из-за мусульманского праздника Ураза-байрам в честь окончания месяца Рамадан.

Ученики гимназии, где произошла трагедия, придут на учебу в понедельник. Учащиеся 9-х и 11-х классов перейдут в школу №174, их уроки продолжатся в очном формате. Их будут сопровождать те же педагоги, которые работали с ними до этого. Первоклассники будут посещать дежурные классы в школе №171. Остальные дети перейдут на удаленное обучение.

У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.





