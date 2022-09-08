Школа на 550 мест построена в столичном районе Бескудниковский

Строительство школы в шестом микрорайоне района Бескудниковский завершено, полностью выполнено благоустройство территории школы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, к завершению также подходит монтаж мебели и оборудования, здание уже готовится к вводу в эксплуатацию. Так, школа находится на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка, она рассчитана на 550 учащихся.

Отмечается, что в центре композиции архитектурного облика школы – выступающий цилиндрический объем актового зала. Он является центром и внешней, и внутренней планировки здания. При этом актовый зал будет оснащен трансформируемой системой кресел, технологическим оборудованием для видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и механическим оборудованием эстрады. Рассчитан актовый зал на 330 зрительских мест.

Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов также подчеркнул, что для изучения и развития навыков в сфере инженерной деятельности и информационных технологий в школе запроектированы три IT-полигона. Он указал, что они будут включать в себя особые зоны. В частности, зоны обработки материалов, программирования, моделирования и испытания устройств.

