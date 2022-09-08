Школа на 550 мест построена в столичном районе Бескудниковский
Строительство школы в шестом микрорайоне района Бескудниковский завершено, полностью выполнено благоустройство территории школы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, к завершению также подходит монтаж мебели и оборудования, здание уже готовится к вводу в эксплуатацию. Так, школа находится на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка, она рассчитана на 550 учащихся.
Отмечается, что в центре композиции архитектурного облика школы – выступающий цилиндрический объем актового зала. Он является центром и внешней, и внутренней планировки здания. При этом актовый зал будет оснащен трансформируемой системой кресел, технологическим оборудованием для видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и механическим оборудованием эстрады. Рассчитан актовый зал на 330 зрительских мест.
Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов также подчеркнул, что для изучения и развития навыков в сфере инженерной деятельности и информационных технологий в школе запроектированы три IT-полигона. Он указал, что они будут включать в себя особые зоны. В частности, зоны обработки материалов, программирования, моделирования и испытания устройств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции
- В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической
- Нейросеть описала три варианта прохождения текущей волны COVID в России
- Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20
- Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
- Эксперт: Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть людям
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в регионы России до 16 сентября
- Посол РФ в Канаде назвал абсурдными предложения удержать турбины для «Северного потока»
- СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций
- Мишустин перечислил позволяющие сохранять финансовую стабильность факторы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru