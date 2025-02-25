Шесть летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Сильный снег на курорте продолжается третьи сутки, на фоне осадков видимость снижена до 500 метров. Аэропорт обслуживает пассажиров и авиакомпании, работая в соответствии с фактическими погодными условиями, возможны задержки вылетов рейсов.

«На 10.30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», - сообщили в пресс-службе.

Службы авиагавани работают в усиленном режиме, привлечен дополнительный персонал.

Ранее на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, следовавших в Сочи, пишет 360.ru.

