Шесть летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.
Сильный снег на курорте продолжается третьи сутки, на фоне осадков видимость снижена до 500 метров. Аэропорт обслуживает пассажиров и авиакомпании, работая в соответствии с фактическими погодными условиями, возможны задержки вылетов рейсов.
«На 10.30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», - сообщили в пресс-службе.
Службы авиагавани работают в усиленном режиме, привлечен дополнительный персонал.
Ранее на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, следовавших в Сочи, пишет 360.ru.
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