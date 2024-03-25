Северо-Крымский канал переоборудуют для накопления воды
Северо-Крымский канал в Херсонской области частично переоборудуют для накопления воды. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
Губернатор напомнил о наличии подземных вод «в достаточно большом количестве», которые необходимо не только поднять из-под земли, но и сохранить на поверхности.
«Поэтому [Северо-Крымский] канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода», — указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы Херсонской области, в дальнейшем жидкость можно использовать для орошения.
Между тем правительство Приморского края анонсировало строительство семи объектов водоснабжения в текущем году, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru