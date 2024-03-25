Северо-Крымский канал переоборудуют для накопления воды

Северо-Крымский канал в Херсонской области частично переоборудуют для накопления воды. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор напомнил о наличии подземных вод «в достаточно большом количестве», которые необходимо не только поднять из-под земли, но и сохранить на поверхности.

«Поэтому [Северо-Крымский] канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода», — указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы Херсонской области, в дальнейшем жидкость можно использовать для орошения.

Между тем правительство Приморского края анонсировало строительство семи объектов водоснабжения в текущем году, пишет RT.

