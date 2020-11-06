Северная Осетия продлила каникулы в школах из-за коронавируса
Общеобразовательные учреждения Северной Осетии продлят каникулы до 14 ноября, сообщает пресс-служба главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова.
Глава региона подписал указ, согласно которому продлеваются школьные каникулы, а также до 15 ноября будет продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет .
Кроме того, в документе указано, что организации региона должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, если это не помешает функционированию предприятия.
В Северной Осетии выявлено 7 617 случаев заражения коронавирусом, 5 486 человек выздоровели, 72 пациента скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru