Сергунина: в Москве пройдет конкурс для социально ответственных технологических компаний

Конкурс технологичных проектов Impact Challenge состоится в Москве, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Прием заявок на конкурс начал Московский инновационный кластер (МИК). Impact Challenge предназначен для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Участниками конкурса могут стать компании, создающие технологичные продукты для решения социальных задач, медицинские разработки, развивающие онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления. Заявки на участие в Impact Challenge можно подать до 23 апреля на сайте МИК.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, эксперты отберут 20 команд, которые смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции. В составе команд-участниц должно быть не менее двух человек, им необходимо иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в инновационном кластере или быть готовыми присоединиться к нему.

«Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса — поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном, этапе», — рассказала Сергунина.

Отмечается, что Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития. Ее цели направлены на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов и другие глобальные задачи, для достижения каждой из которых необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса.

МИК — платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между бизнесом, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В состав МИК входят более 20 тысяч организаций, которым доступны программы акселерации, технологические конкурсы, финансовая поддержка со стороны столичного правительства, федеральных органов власти и институтов развития.

