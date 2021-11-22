Сергунина рассказала о развитии в Москве формата межрегиональных фермерских ярмарок
Жители Москвы могут приобрести качественную отечественную продукцию на городских межрегиональных ярмарках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Межрегиональные ярмарки работают в Москве круглый год, на них представлен широкий выбор фруктов, овощей, молочной и мясной продукции, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий.
Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в 2016 году в столице было две круглогодичных ярмарки, сейчас — 53. В общей сложности они рассчитаны на 1 166 торговых мест, к концу года планируется открытие еще трех площадок.
«Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других», — рассказала Сергунина.
Ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе «Франция», «Япония», «Ампир», «Средневековый замок», и открываются с учетом пожеланий москвичей там, где необходимо дополнить ассортимент фермерской продукцией.
Как отметили в пресс-службе проекта «Московские ярмарки», при создании павильонов планировалось не просто построить тематические торговые сооружения, а передать определенную атмосферу. Так, для павильона «Маленькая Франция», который посещают жители районов Арбат и Басманный, вдохновением послужил период промышленной революции конца XIX - начала XX века и стиль ар-нуво (модерн). Павильоны в стиле советского ампира в районах Северное Бутово, Митино и Кузьминки вдохновлены столичными высотками, в том числе главным зданием МГУ, и другими сооружениями в этом стиле. Павильоны в японском стиле созданы на северо-западе Москвы, здесь можно увидеть традиционные элементы декора страны восходящего солнца. В свою очередь, в Братеево обустроен настоящий деревянный купеческий терем.
Фермеры признаются, что ярмарки открыли им прямой путь к покупателю: они реализуют большую часть продукции на ярмарках в столице и Подмосковье.
Межрегиональные ярмарки в Москве организует ГБУ «Московские ярмарки». Торговые места продавцам предоставляются бесплатно. Павильоны оснащены современным торговым оборудованием, системами вентиляции, отопления. Из-за пандемии все развлекательные мероприятия на ярмарках приостановлены, для посещения необходимо наличие маски и соблюдение социальной дистанции. Круглогодичную ярмарку можно найти в разделе «Проекты» на портале mos.ru.
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