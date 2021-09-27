Сергунина рассказала о ходе приема заявок на московский ИТ-конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
Более 2 тысяч человек зарегистрировались на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более 10 иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию», — подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Прием заявок на конкурс, который проводится в столице уже в третий раз, продлится до 22 октября. Зарегистрироваться, выбрать задачу и предложить решения можно на официальном сайте проекта leaders2021.innoagency.ru.
Разработчики выбирают для участия задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях. Сейчас лидером по числу заявок являются создание рекомендательной системы для пользователей библиотек столицы и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.
Кроме того, участникам проекта предлагается повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис рекомендации новостей для пользователей mos.ru и приложения «Моя Москва» на основе их интересов.
Заявки на соискание премий мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации» принимаются от коллективов в составе 3-5 человек. Участники без команды могут найти ее через личный кабинет на сайте конкурса или обратившись к модераторам.
Общий призовой фонд составляет 10 млн рублей, в качестве победителей выберут 10 команд, которые предложат лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта москвичей.
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