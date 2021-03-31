Сергунина: правительство Москвы начинает прием заявок на субсидии для экспортеров

Прием заявок на субсидии и гранты для экспортеров открыт в Москве, документы можно подать до 30 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, стимулирующие меры помогают предпринимателям развиваться и улучшать финансовые показатели, что, в свою очередь, влияет на рост налоговых отчислений в бюджет.

«В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 млн рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов», — добавила Сергунина.

Благодаря субсидиям предприниматели могут получить до 12,5 млн рублей, потраченных на перевозку и реализацию продукции за рубежом. Кроме того, учитываются расходы на патентование, сертификацию, адаптацию продукции, сертификацию систем менеджмента.

Грант, или экспортный кешбэк, может составить 10 % от выручки по экспортным контрактам, зарегистрированным в кредитных организациях. Однако он не может превышать 10 млн рублей или 50% от суммы уплаченных в городской бюджет налогов.

В текущем году стало возможным получение экспортного кешбэка по долгосрочным контрактам с непрерывными обязательствами до полного их исполнения. Ранее гранты выдавались лишь по исполненным контрактам на сумму не менее 6 млн рублей, снятых с учета кредитной организацией не ранее двух последних лет. Кроме того, заявки от экспортеров принимались в бумажном виде, теперь же предприниматели могут подать документы в электронном виде.

Как отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в 2020 году были одобрены более 150 заявок на экспортный кешбэк на общую сумму 380 млн рублей.

Заявки на субсидии и грант можно подать на платформе Московского инновационного кластера, а также на портале правительства Москвы для предпринимателей.