Сергунина поздравила москвичей-призеров международного конкурса в области нейротехнологий

Команда Upgrade Team из детского технопарка «Мосгормаш» стала одним из победителей международного конкурса среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Коллектив занял третье место по итогам состязания в категории от 14 до 18 лет.

«На конкурсе была высокая конкуренция — соревновались 85 команд из семи стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива. Поздравляем ребят!» — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники конкурса представляли проекты в области нейротехнологий и искусственного интеллекта для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий. Команда детского технопарка «Мосгормаш» презентовала разработку «Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде».

Кроме того, третье место в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет занял проект Российского государственного социального университета «Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений». Специалисты получили 2 тысячи долларов на дальнейшее развитие проекта.

