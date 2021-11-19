Сергунина: Почти 250 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

Акция «Единый день открытых дверей» пройдет в культурных учреждениях Москвы 20 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция стартует в 10:00 и завершится в 20 часов. «Единый день открытых дверей» проведут 163 библиотеки и 82 культурных центра: москвичи смогут узнать о книжных новинках, посетить лекции, концерты и спектакли. Все мероприятия бесплатны, для участия в них необходима предварительная регистрация, обязательно соблюдение действующих санитарных мер.

«В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, в доме культуры «Нагатино» можно будет узнать, как создают современные веб-комиксы. В 11:00 здесь начнется мастер-класс художника-дизайнера Ольги Быстровой «Мой комикс-портрет». Культурный центр «Строгино» готов познакомить посетителей с творчеством художника Анри Матисса: с 12:00 здесь пройдет интерактивная игра «Волшебные цвета Анри Матисса» для детей старше 12 лет.

Кроме того, культурный центр «Внуково» предлагает научиться азам конструирования и робототехники: так, в 13:00 начнется урок по созданию робота-динозавра. Также в 17:00 здесь стартует мастер-класс «Погружение в 3D», участников которого научат создавать 3D-макет любимого героя или игрушки.

Для любителей спорта культурный центр «Марьина Роща» проведет занятие по тхэквондо. Мастер-класс для участников старше 18 лет начнется в 14:30, проведет его тренер международного класса Олесь Жуков.

Библиотека №173 (ул. Теплый Стан, д. 4) приглашает на литературный квест «Приключения на книжных страницах». Детям от 6 лет предстоит разгадать загадку, ответ на которую спрятан в библиотечных книгах. Начало игры в 11:15. В свою очередь, библиотека №11 (Мукомольный проезд, д. 9, корп. 2) проведет мастер-класс «Я - актер». Занятие начнется в 14:15, участвовать в нем могут дети старше шести лет.

Кроме того, библиотека имени Пабло Неруды (проспект Мира, д. 180) готовит творческую встречу с автором Дариной Стрельченко. На мероприятии Дарина расскажет о своих произведениях в жанре фэнтези и познакомит читателей с повестью «Земли семи имен». Начало в 15:00, принять участие смогут взрослые и подростки старше 12 лет.

Также в «Единый день открытых дверей» в библиотеке №69 (ул. Корнейчука, д. 40) пройдет мастер-класс по сборке кубика Рубика на скорость. Мероприятие для участников от 12 лет стартует в 15:00. Библиотека №253 (Зеленоград, корп. 1106)проведет в 16:00 мастер-класс для детей от 6 лет «Живая мастерская», где посетители научатся азам столярного мастерства. А библиотека №94 (ул. Аносова, д. 3, корп. 2) организует литературный чемпионат «Душа поэта», участники которого прочитают и обсудят свои любимые стихотворение любых авторов. Для лучших чтецов подготовят подарки.

Полное расписание Единого дня открытых дверей можно найти на официальном сайте ГБУК «Мосразвитие».

