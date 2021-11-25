Сергунина: Московский детский технопарк стал одним из победителей международного конкурса AIIJC

Коллектив TechMoscow из детского технопарка «Москва» завоевал второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Представители TechMoscow завоевали серебро в номинации «Креативные индустрии», оказавшись в числе 14 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей.

«Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни. Сегодня это одно из самых перспективных направлений в IТ-секторе. Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В состязании приняли участие свыше 26 тысяч школьников более чем из 100 стран, в том числе России, США, Канады, Индии, Казахстана, Норвегии, Швеции. Конкурс состоял из нескольких этапов: участники работали индивидуально, решая задачи для определения квалификацию, а затем объединялись в команды в рамках основного этапа. Конкурсанты подготовили проекты в 10 разных тематических треках — робототехнике, креативных индустриях, образовании, нейромаркетинге, транспорте и других. Участникам помогали эксперты в сфере искусственного интеллекта.

В финал конкурса попали 45 команд с лучшими результатами, в их числе четыре команды детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Серебряные призеры, коллектив TechMoscow из детского технопарка «Москва», успешно справился с созданием алгоритма, генерирующего полноценный видеоролик с синхронизированными видео-, голосовой и музыкальной дорожками по текстовой строке и заданному жанру. Конкурсанты получили денежный приз в размере 1 млн рублей.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, посетителям детских технопарков столицы с шестилетнего возраста предлагают осваивать азы робототехники, с 12 лет — знакомиться с интернетом вещей. Фурсин подчеркнул, что к моменту, когда нынешние школьники достигнут трудоспособного возраста, многократно возрастет степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Международный конкурс по искусственному интеллекту для детей AIIJC состоялся в рамках Года науки и технологий в России. Одна из основных задач состязания — популяризация разработок в области искусственного интеллекта, а также поддержка одаренной молодежи по всему миру. Организаторами конкурса стали Сбербанк и компании проекта «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

