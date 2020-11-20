Сергунина: Более 1 млн человек работают в технологических компаниях Москвы
Технологическая сфера в Москве представлена 122 тысячами компаний, сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заместителя главы города Наталью Сергунину.
На онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020 среди людей, использующих ассистивные технологии, заместитель мэра рассказала, что эта сфера имеет большой удельный вес в экономике мегаполиса.
По словам Сергуниной, в технологическом секторе занято более миллиона сотрудников 122 тысяч компаний, и он продолжает уверенное развитие благодаря инфраструктуре и комплексным программам поддержки.
Чемпионат Cybathlon 2020 состоялся 13-14 ноября. В соревновании по 6 дисциплинам участвовали 54 команды из 21 страны мира. Россию представили атлеты, использующие электрифицированные коляски, бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Отечественные спортсмены завоевали серебро и бронзу в двух дисциплинах, а также вошли в первую пятёрку в трёх других видах спорта.
Московские компании, участники и партнёры столичного инновационного кластера, создали четыре из пяти используемых кибатлетами разработок. Отмечается, что в Москве более 50 предприятий занимаются разработкой и производством технологичных средств реабилитации и ассистивных технологий.
Атлеты выступали на домашних площадках, которые были оборудованы по регламенту Cybathlon 2020. Чемпионат проводился в России на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта при поддержке Минпромторга и правительства города.
Наталья Сергунина поздравила атлетов с успешным выступлением на Cybathlon 2020, отметив, что команда показала отличные результаты. Кроме того, заммэра поблагодарила спортсменов за вклад в развитие этого спортивного направления и подчеркнула, что Москва в дальнейшем продолжит поддерживать развитие кибатлетики.
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