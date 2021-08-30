Сергунина анонсировала технологический конкурс Московского инновационного кластера

Прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организованный Московским инновационным кластером, идет в столице. Авторы могут представить свои проекты в нескольких направлениях, связанных с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Для предпринимателей участие в конкурсе - возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки», — приводит слова Сергуниной официальный сайт мэра Москвы.

Авторы лучших проектов получат финансирование от партнеров конкурса. Подать заявку можно до 24 сентября включительно на онлайн-платформе кластера.

Компании, разрабатывающие системы для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота, могут стать участниками трека Automation. Направление «Рекомендательные системы» предназначено для разработчиков, занимающихся визуализацией данных, чат-ботами и голосовыми ассистентами. Разрабатывающие виртуальные прототипы и конфигураторы могут поучаствовать в направлении AR/VR, а трек EDTech предназначен для образовательных проектов и электронных курсов.

Компании, отвечающие за защиту ИТ-инфраструктуры, цифровую безопасность, обработку и хранение персональных данных, могут присоединиться к направлению «Кибербезопасность». Для тех, кто работает с технологиями машинного зрения, цифровыми двойниками, носимыми устройствами и системами контроля персонала, подойдет направление IoT. Создающие решения для организации сообществ разных социальных групп разработчики могут участвовать в направлении Community services. Наконец, для стартапов, специализирующихся на технологиях кадровой аналитики, автоматизации HR-задач и повышении продуктивности, подходит направление HRTech.

Конкурсантам необходимо представить готовый продукт либо MVP (минимально жизнеспособный продукт), обладать компетенциями в создании технологий и управлении бизнесом. Основатели стартапов будут принимать участие в программе лично, их компании станут участниками Московского инновационного кластера.

