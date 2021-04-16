Сергунина: 30 известных артистов и телеведущих записали подкасты о любимых местах Москвы

Серию посвященных истории и знаковым местам Москвы аудиоподкастов с участием знаменитостей подготовили медиаплатформа #Москвастобой и туристический сервис Russpass. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих — Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу», — рассказала заммэра.

Как отметила Сергунина, подкасты будут размещаться еженедельно. Слушателям уже доступны первые шесть выпусков.

Например, во время прогулки по Воробьевым горам можно послушать известного ученого-зоолога и биогеографа, профессора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Николая Дроздова. Большая часть дизни Дроздова связана с ними, и любимый многими телеведущий помнит, как строилось главное здание МГУ.

Кроме того, в рамках проекта певец и музыкант Валерий Сюткин расскажет о детстве на Чистых прудах. Слушатели также узнают забавную историю создания песни «А я иду, шагаю по Москве» и воспоминания артиста, связанные с ней.

О любимых местах столицы рассказал и певец Олег Газманов, которого Москва вдохновила на создание многих известных композиций.

Также своей историей поделится телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, который расскажет о своем любимом маршруте в Замоскворечье.

Проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стартовал в марте 2020 года. На платформе доступны лекции, театральные постановки, кулинарные шоу, онлайн-экскурсии. Кроме того, у сервиса есть англоязычная версия — #Moscowwithyou.

Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и курируется столичным комитетом по туризму вместе с городским департаментом информационных технологий. Платформа помогает спланировать путешествие по России, приобрести билеты для поездок, забронировать отель, составить индивидуальный маршрут или воспользоваться готовым предложением.

