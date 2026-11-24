Сенатор Ролик: Мастер-планы меняют облик дальневосточных городов
Программы развития городов Дальнего Востока дают ощутимый результат на земле благодаря обновлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Когда 85% жителей дальневосточных городов говорят, что программа полезна — это значит, что деньги доходят до конкретных дворов, школ, больниц. Именно ради этого и выстраивается вся система», — заявил Александр Ролик.
По программе «Единая президентская субсидия» в 2018–2028 годах предусмотрено 323 млрд рублей из федерального бюджета. За это время построено или обновлено 2320 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроено 530 общественных территорий. В их числе — Республиканский кардиологический диспансер в Якутске, Центр ядерной медицины в Улан-Удэ, школа на 600 мест в Большом Камне в Приморье. По программе «Дальневосточные дворы» с 2022 года благоустроено 2200 дворов, в 2026 году завершается ремонт ещё 131 придомовой территории.
Реализуются мастер-планы 25 дальневосточных городов и 15 опорных пунктов в Арктике. На 2026–2028 годы на их финансирование предусмотрено 332 млрд рублей. По данным социологических опросов, 65% жителей городов, где реализуются мастер-планы, положительно оценивают происходящие изменения. Программы направлены на инфраструктурное развитие городов и населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики.
«В Приморье это особенно заметно. Большой Камень, Владивосток, другие города края — везде идут реальные преобразования. Мастер-план — это живой инструмент, за которым стоит конкретное финансирование и конкретные сроки», — подчеркнул сенатор.
Ранее Ролик рассказал, что инвестиции в программу арендного жилья на Дальнем Востоке превысили 87 миллиардов рублей.
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