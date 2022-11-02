Семь жилых домов построят по программе реновации в районе Нижегородский

В Москве в районе Нижегородский строят и проектируют семь жилых домов для переселения граждан в рамках программы реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на стадии строительства уже находятся пять жилых объектов.

«Жилая площадь строящегося жилья в районе Нижегородский составляет 134,4 тыс. квадратных метров», - сказал он.

Еще два объекта находятся на стадии проектирования, их площадь составит 34,4 тысяч квадратных метров.

С начала старта программы в районе ввели в эксплуатацию два жилых дома, всего по программе реновации новые квартиры получат жители 92 домов, добавил Загрутдинов.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Реновация ЖильяМосква
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