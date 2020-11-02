Сельхозпродукцию Подмосковья за 10 месяцев экспортировали на $842 млн

Подмосковную продукцию с начала года экспортировал на 842 млн долларов, что в несколько раз больше, чем в прошлом году.

В основном поставки мяса, кондитерских изделий и напитков идут в страны СНГ.

В частности, поставки мяса выросли на 200%, отмечает «Радио1».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Хижняк
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоПодмосковье
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