Сельхозпродукцию Подмосковья за 10 месяцев экспортировали на $842 млн
2 ноября 202019:18
Подмосковную продукцию с начала года экспортировал на 842 млн долларов, что в несколько раз больше, чем в прошлом году.
В основном поставки мяса, кондитерских изделий и напитков идут в страны СНГ.
В частности, поставки мяса выросли на 200%, отмечает «Радио1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru