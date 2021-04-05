Щёлковские очистные сооружения полностью обновят в 2023 году

Реконструкция Щёлковских очистных сооружений будет полностью закончена в 2023 году. Такие сроки назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время визита на объект для проверки хода работ, которые ведутся круглосуточно.

Эти очистные сооружения обслуживают Пушкино, Щёлково, Королёв и Фрязино. Реконструкция необходима, чтобы запах не беспокоил 700 тысяч жителей этих городских округов. В текущем году будет завершён первый этап работ. Как подчеркнул глава региона, все рассчитывают, что это произойдёт досрочно.

Реконструкция Щёлковских очистных сооружений организована в рамках президентского проекта «Экология», отмечает «Радио-1». В результате производительность объекта будет увеличена с 320 до 400 тысяч м³ в сутки. Это позволит создать дополнительные мощности для подключения жилого фонда, а также резервные при пиковых нагрузках. Уже на первом этапе качество очистки сточных вод повысится в несколько раз, благодаря установке блоков ультрафиолетового обеззараживания и газоочистки.

В целом в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» будут проведены работы на пяти очистных сооружениях Московской области. В 2020 году выполнена реконструкция в Подольске, там появился новый коллектор. До конца текущего года построят очистные сооружения в Шатуре, в 2022 – в Лыткарине, а в первом квартале 2023 года – в Щёлкове.

