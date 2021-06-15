Санатории Ставрополья достигли полной загрузки

Санатории Ставропольского края к лету 2021 году достигли полной загрузки. Об этом заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи в Пятигорске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Решение о восстановлении работы курортов края было принято 1 июня 2020 года. В июле прошлого года начали работать 122 из 125 крупнейших санаториев региона. В сообщении на сайте российского правительства отмечается, что турпоток в аэропорту Кавказских Минеральных Вод вырос на 238% за майские праздники.

По словам Владимирова, поток вырос на 50% даже в сравнении с 2019-м годом, поэтому в правительстве региона "ожидают хороших результатов". Губернатор подчеркнул, что санаторно-курортная отрасль получила налоговые льготы и компенсации во время пандемии.

Руководство региона продолжает развивать и облагораживать города-курорты. В их число входят Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. По словам Владимирова "всё получается хорошо".

