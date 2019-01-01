Самолёт назовут именем поэта Дементьева
Компания «Аэрофлот» решила назвать один из самолётов именем поэта Андрея Дементьева. Как сообщили НСН в пресс-службе правительства Тверской области, обращение с инициативой направил губернатор региона Игорь Руденя.
«Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», - подчеркнул глава региона.
Напомним, Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года. В годовщину смерти поэта в Доме поэзии в Твери состоится день открытых дверей и концерт.
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