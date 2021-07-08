С 17 июля в московском метро не будут ходить поезда от «Спортивной» до «Тропарево»

В московском метрополитене с 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" Сокольнической линии. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В сообщении департамента транспорта указано, что приостановка работы на участке необходима для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ (Большая кольцевая линия).

На станции "Проспект Вернадского" будет возведена пересадка на станцию БКЛ. Пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами, компенсирующими маршрут.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Московское МетроПоездаМосква
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