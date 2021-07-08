С 17 июля в московском метро не будут ходить поезда от «Спортивной» до «Тропарево»
В московском метрополитене с 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" Сокольнической линии. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В сообщении департамента транспорта указано, что приостановка работы на участке необходима для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ (Большая кольцевая линия).
На станции "Проспект Вернадского" будет возведена пересадка на станцию БКЛ. Пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами, компенсирующими маршрут.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Врач рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
- Трихолог рассказала, как защитить волосы во время и после коронавируса
- В петербургской больнице произошел пожар
- Депутат Мособлдумы назвал условия смягчения антиковидных ограничений
- Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии
- Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов
- Российские авиакомпании заявили о готовности возобновить полёты в Египет
- Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе
- Талибы заявили, что не дадут использовать Афганистан для нападения на Россию
- Путин открыл движение на заключительном участке ЦКАД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru