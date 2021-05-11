С 11 мая в московских домах начнут отключать горячую воду

В Москве объявили о плановых отключениях горячей воды в жилых домах для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Срок отключения не должен быть больше десяти дней. Узнать о времени проведения профилактических работ можно узнать официальном сайте правительства Москвы, сайте МОЭК (Московская объединённая энергетическая компания), а также через приложение "Моя Москва" на мобильных устройствах и через портал Госуслуг.

Сезонные отключения совершают для проведения профилактики теплосетей и ином энергетическом оборудовании. Участки городских трубопроводов проверят на давление, проведут замеры и необходимый ремонт.