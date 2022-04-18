Рядом с Конаково появится парк с футбольным полем

В поселении Михайлово-Ярцевское вблизи деревни Конаково будет создан физкультурно-оздоровительный парк, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Парк прекрасно подойдет для физкультурных, спортивных мероприятий и праздников», - сказала Княжевская.

По ее словам, планируется, в частности, построить футбольное поле с трибунами, зоны для занятий разными видами спорта и беговые дорожки.

Парк площадью 6,6 гектаров появится на участке вдоль реки Пахра, расположенном сразу за деревней Конаково в направлении поселка Шишкин Лес.

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки этого участка ранее был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.

На территории Новой Москвы в ближайшее время также появятся велодром и самый высокий горнолыжный склон в городе.

