Руководство Подмосковья составило список школ, готовых к капремонту

Московская область подготовила список школ, которые примут участие в президентской программе капитального ремонта. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



«Огромный запрос на капитальный ремонт школ. <...> У нас готовы заявки. Капитальный ремонт – это, по сути новая школа и по форме, и по содержанию», - заявил глава региона. По мнению губернатора, в области старые школьные постройки сохраняются в достойном виде в основном благодаря педагогическому составу, однако на сельских территориях школам нужен дополнительный уход.

Воробьев подчеркнул, что программа очень важна для региона. При этом губернатор пообещал, что руководство будет следить за реальным качеством ремонта.

«Критически важно совместно с Минстроем этот вопрос разработать – чтобы тот, кто проектирует, тот и строил школу и отвечал за качество», – передает слова Воробьёва корреспондент «Радио 1», .

