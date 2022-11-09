Ростовская область предложила меры поддержки предпринимателей в регионах

Ростовская область предложила ряд мер поддержки предпринимателей в регионах, где введен средний уровень реагирования. Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций. Выступая на заседании круглого стола комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, министр экономического развития донского региона Максим Папушенко предложил присвоить статус «свободной экономической зоны» субъектам РФ, на территории которых введен режим среднего уровня реагирования.

«В перечне предложений региона - докапитализация региональных институтов поддержки, увеличение размера займа до 10 млн рублей, продление срока действий ТОСЭРов до 20 лет с одновременным снятием ограничений по ОКВЭДам, что позволит сохранить деловую активность бизнеса», - говорится в сообщении.

По данным министерства, еще одно предложение было основано на запросах бизнеса в условиях импортозамещения - это сокращение сроков получения патентов, что поможет деятельности инновационных компаний и ускорит внедрение разработок.

«По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева выделяются миллиарды на поддержку реального сектора экономики, например, поддержка только сектора АПК из регионального бюджета составляет 3 млрд рублей», - приводятся в сообщении слова Папушенко.

По его словам, позитивным тенденциям в экономике Ростовской области во многом способствует комплекс принятых на федеральном и региональном уровнях мер поддержки. Ранее сообщалось, что власти Ростовской области приняли решение о сохранении всех видов поддержки бизнеса.

