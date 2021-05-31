Россияне получат возможность голосовать за ремонт домов через Госуслуги
Общие собрания собственников (ОСС) многоквартирных домов со следующего года могут начать проводиться на портале Государственных услуг. Там будут обсуждаться вопросы реконструкции жилья, строительства хозяйственных построек, использования общедомового имущества и другие темы. О таких перспективах рассказал заместитель министра ЖКХ Московской области Олег Романов на Всероссийской конференции «Интернет вещей и цифровая трансформация Жилищно-коммунального хозяйства – IoT в ЖКХ 2021».
По словам Романова, с 1 июня такой проект в качестве пилотного запускается в подмосковных Химках, а с 2022 года можно начинать применять такой формат и в других регионах. Замминистра выразил уверенность, что Минцифры поддержит эту инициативу.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в конце 2020 года достигло соглашения с правительством Московской области об обмене данными между Единой информационно-аналитической системой (ЕИАС) ЖКХ и порталом Госуслуг. Помимо проведения собраний в дистанционном формате и голосования собственников домов, появилась также возможность получать всю информацию о самом доме, отмечает Ura.ru.
Московская область стала первым регионом, который полностью переходит на проведение ОСС в электронном виде. Программа воплощается в жизнь в рамках регионального проекта «Умные города Подмосковья», федерального проекта «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Цифровая экономика РФ».
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