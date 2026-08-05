Россия и Китай построят бумажный комбинат в Забайкалье

Россия и Китай договорились до конца 2026 года разработать совместный план строительства целлюлозно-бумажного комбината «Полярная» в Забайкальском крае — такое решение принято на 21-м заседании Постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«Дальний Восток — это почти половина лесного фонда России. При этом мы осваиваем лишь десятую часть от реального потенциала. Здесь колоссальные возможности для совместных проектов с китайскими партнёрами — тем более что спрос на целлюлозно-бумажную продукцию на российском рынке сохраняется», — заявил сенатор.

Площадь земель лесного фонда Дальнего Востока составляет почти 555 миллионов гектаров — это 48% лесного фонда всей страны. Запасы лесных насаждений — 23,8 миллиарда кубометров, или 30% общероссийских запасов. Однако потенциал региона используется лишь частично: 1 200 лесопромышленных предприятий ДФО добывают около 12,5 миллиона кубометров древесины в год при расчётном потенциале в 118,1 миллиона кубометров.

Для привлечения инвесторов на Дальнем Востоке действует комплекс мер поддержки — налоговые и таможенные льготы, земельные участки и инфраструктура на территориях опережающего развития. Минвостокразвития готово сопровождать инвестора на всех этапах подготовки и реализации проекта.

«Лесопромышленный комплекс — одна из отраслей, где российско-китайское партнёрство может дать быстрый и ощутимый результат. Совместный план по ЦБК "Полярная" — конкретный шаг в этом направлении», — заключил Ролик.

